Casini e Ricci capilista del Pd

E’ stata approvata all’unanimità dall’Unione comunale, lunedì sera, la lista dei candidati del Pd al consiglio comunale. Come noto, il Pd è tra le sei liste a sostegno di Renzo Guccinelli. Capilista sono Beatrice Casini, funzionario della Camera di Commercio, consigliere uscente (unica a ricandidarsi, non ci sarannoD aniele Castagna e Damiano Lorenzini) già assessore nella giunta Cavarra, e Vico Rosolino Ricci, segretario comunale, psichiatra. Seguono in ordine alfabetico: Maurizia Baudone, responsabile circolo Pd Bradia; Maria Bianchini, studentessa universitaria e segretaria dei giovani democratici; Massimo Biava, gallerista d’arte; Simone Boni, educatore (indipendente); Alice Bufano, funzionario di prefettura (ind.; Claudia Campari, insegnante e responsabile del circolo Pd Battifollo; Eugenio Cibei, neurologo (ind.); Nori Emili, dirigente della Provincia in pensione; Christian Faenza, impiegato e esponente dei Giovani Democratici; Alessio Giovannelli, responsabile circolo Pd Marinella; Giuseppe Landini, medico; Daniela Moruzzo, medico internista all’ospedale di Fivizzano (ind.); Franco Musetti, già assessore in giunta con Guccinelli; Giuseppina Rossi, direttrice della scuola per l’infanzia Spina ed ex assessore con Caleo e Cavarra.