"Cariche di polizia a Pisa: richiesta di riflessione al consiglio comunale di Sarzana"

Pisa venerdì 23 febbraio, le cariche di polizia contro gli studenti, si dovrà riflettere anche nel consiglio comunale di Sarzana. Lo chiedono i gruppi di opposizione Pd e Sarzana protagonista che hanno presentato una mozione "auspicando la convergenza di tutti su un testo che riprende le dichiarazioni del Capo dello Stato". L’oggetto sono le cariche ai danni di un corteo per il cessate il fuoco in Palestina formato da un’ottantina di studenti delle superiori. I due gruppi pur confermando "fiducia nel lavoro imprescindibile delle Forze dell’Ordine", citano il presidente Mattarella: "L’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento". La mozione chiede al consiglio di condannare "ogni abuso nell’esercizio dei poteri di contenimento e di gestione dell’ordine pubblico", auspica chiarezza "su eventuali responsabilità e eccessi", chiede tutela per la libertà di manifestazione del pensiero.