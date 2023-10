"Cardiologia un’eccellenza. Ma l’ospedale è depotenziato"

"Non venga usata l’innegabile eccellenza che rappresenta il reparto di Cardiologia riabilitativa, per nascondere la situazione critica in cui versa l’ospedale sarzanese, denunciamo da tempo con movimenti e cittadini". Il consigliere regionale del Pd Davide Natale, il segretario provinciale Iacopo Montefiori e il nuovo segretario dell’unione comunale del Pd Marco Lorenzo Baruzzo intervengono sulla organizzata da Asl 5 per festeggiare i traguardi raggiunti in 20 anni dall’apertura del reparto, (cui hanno preso parte anche il primo cittadino di Sarzana Cristina Ponzanelli, il vicesindaco Carlo Rampi e il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei), per tenere alta l’attenzione sui problemi del San Bartolomeo. "L’ospedale sarzanese è un presidio depotenziato in termini di struttura e personale – dicono i dem in una nota congiunta – Basti pensare che il reparto a conduzione infermieristica, ’inaugurato’ dal presidente Toti nel settembre 2020 non è mai entrato in funzione e non è mai stato aperto ai pazienti. La piazzola dell’elisoccorso per il trasporto dei casi urgenti verso i centri specialistici non è abilitata per il volo notturno, nonostante le ripetute sollecitazioni". E concludono: "Chiaro è lo stato di abbandono in cui si trova il San Bartolomeo, orfano della benché minima manutenzione: non è la ’dialettica politica’ a far emergere questo problema, ma l’esperienza quotidiana di decine e decine di cittadini".

E.S.