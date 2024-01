Carabinieri Pizzicato con 7 chili di hashish in auto

Aveva sette chili di hashish nel bagagliaio della sua macchina, ben confezionati dentro scatole di scarpe. Un quantitativo che il cinquantenne di Cecina aveva portato in città probabilmente in attesa dell’acquirente all’uscita dell’autostrada. Ma all’appuntamento a Battifollo sono arrivati prima i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana che lo hanno controllato e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefanti. Davide Busoni è stato così accompagnato in carcere in attesa di presentarsi davanti al gip Mario De Bellis per la convalida dell’arresto fissata in Tribunale alla Spezia lunedì mattina. L’uomo sarà difeso dall’avvocato di ufficio Guido Bracco. L’azione è scattata l’altra mattina nell’ambito di un servizio mirato al controllo dello spaccio di stupefacenti predisposto dal capitano della compagnia sarzanese Luca Panfilo. I militari si sono insospettiti dalla presenza di una Renault Modus all’uscita dell’autostrada nel quartiere di Battifollo. Alle domande dei carabinieri ha risposto in maniera evasiva, presentandosi come corriere di pezzi di ricambio per meccanici. Invece nel bagagliaio aveva due scatole di scarpe contenenti hashish per un totale di 7 chilogrammi che immesso sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 50 mila euro.

m.m.