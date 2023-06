Cani superstar al ’Dog party’ alla sala Auser

Dog summer party a Bottagna, cagnolini superstar, cena in beneficenza in compagnia degli amici a quattro zampe in adozione. Dall’Oasi di Anime Randagie sarà presente Lilo dolcissimo piccoletto attualmente a Spezia in cerca di casa e Lucky col suo carrellino adottato anni fa e purtroppo rifiutato da qualche mese dalla famiglia. ’Special guest’ la dolcissima Bella, anche lei proveniente dal rifugio di Anime Randagie, che sarà felicissima di farsi coccolare da tutti. "Per festeggiare l’arrivo dell’estate- spiega Helena Tripi delegata dell’associazione Anime Randagie di Bovalino - stavolta abbiamo optato per una cena a buffet preceduta da aperitivo di benvenuto e accompagnata da musica, volume adatto alla presenza dei nostri piccoli, il tutto interamente organizzato da noi". L’appuntamento è domenica 18 dalle 19.30 in poi nella sala Auser in via Provinciale Piana a Bottagna . Prenotazione da confermare entro il 15. Per informazioni o adesioni telefonare ai numeri al 333- 9065489 oppure 349-2619850.