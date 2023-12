Canarbino, grande festa con le famiglie

Si è chiuso con una festa di due giorni dedicata ai dipendenti (nella foto) e alle loro famiglie l’anno straordinario di Canarbino, gruppo societario con base a Sarzana di cui fa parte anche Spigas Clienti, che in pochi anni ha raggiunto i vertici del mercato energetico italiano posizionandosi tra i primi 10 operatori. Con le ultime acquisizioni, infatti, il Gruppo Canarbino nato poco più di 10 anni fa, ha esteso la sua presenza in tutta la filiera del gas, l’energia elettrica e i prodotti ad alta efficienza consolidando e rafforzando una posizione di rilievo a livello nazionale. È questo ciò che è emerso dalle parole dell’Ingegnere Aldo Sammartino, presidente di Canarbino e Spigas Clienti, all’apertura della due giorni che si è svolta nella location di Terre di Luni ad Ameglia: la prima dedicata a tutto il personale, la seconda alle loro famiglie. Ed è sempre al personale che il presidente Sammartano ha illustrato gli obiettivi conseguiti nel 2023, traguardi che hanno ridisegnato l’assetto del Gruppo – attivo in tutta Italia con oltre 20 società di vendita, 43 store, 500.000 clienti e un team composto da oltre 500 persone. Insieme agli auguri, Sammartano ha tenuto a ringraziare tutte le persone dello straordinario team che, con il loro impegno, sono state determinanti, anticipando alcuni dei progetti previsti per il 2024, tra i quali aperture di nuovi store e piani di assunzione di personale anche nelle province della Spezia e Massa-Carrara, aree di riferimento della controllata Spigas Clienti. Non meno densa di emozioni è stata la seconda giornata della festa, interamente dedicata alle famiglie dei dipendenti, che ha regalato momenti di svago agli oltre 60 bambini con giochi, giro pony, laboratori creativi e spettacoli di magia, e allietato i più grandi con l’indovinato spettacolo di Paolo Migone.