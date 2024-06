Campus della cooperativa Lindbergh. In programma anche visite in fattoria

Oltre all’attivazione del centro estivo al nido Tendola per i piccoli ospiti da 0 a 3 anni, il Comune di Sarzana, con apposito contributo, ha attivato, in collaborazione con la Cooperativa Lindbergh, altri centri estivi.

Per bambini dai 3 ai 6 anni centro estivo organizzato presso la scuola Mattazzoni, aperto dal 1° luglio al 9 agosto, con giochi e laboratori vari. Per i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni i centri estivi si terranno, dal 24 giugno al 31 agosto, presso la scuola di Crociata e dal 1°luglio al 31 agosto sulla spiaggia di Marinella con orario dalle 7.30 alle 13.30. Le tariffe rispetto allo scorso anno sono rimaste invariate, salvo l’adeguamento Isee previsto in conformità con la circolare Inps.

La novità di quest’anno rispetto all’offerta degli anni scorsi sono le uscite formative presso la fattoria del Carpanedo, finanziate dal Comune di Sarzana, dove i bambini potranno svolgere varie attività immersi nel verde, imparando a conoscere gli animali da cortile e a vivere a contatto con la natura in spazi pensati a loro misura. Le iscrizioni, per tutte le proposte, potranno essere effettuate dal 3 al 14 giugno presso la sede Lindbergh in via XX settembre nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12; mercoledì anche dalle ore 15.30 alle 18. Informazioni telefonando al seguente numero 3281047619 o scrivendo a [email protected].