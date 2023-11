Camminata di solidarietà

Si arricchisce con una collaborazione, quella con il consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense, che taglia il traguardo del secolo di vita, il sodalizio fra la Lilt provinciale e la sezione spezzina del Cai: in occasione della campagna "Nastro Rosa – Lilt for Women", le tre realtà lancia la prima camminata lungo il canale: con l’auspicio di renderla ricorrente, la passeggiata di dieci km – al via domani, domenica, alle 10 in via Paci 2 di fronte al vecchio ospedale, con tappa intermedia in piazza Cerri a Ponzano Magra e ritorno – sarà occasione per praticare un sano stile di vita e al contempo informarsi lungo il percorso, secondo la formula lanciata in analoghi eventi. "Questo progetto, inserito in ‘Una montagna di prevenzione’, rende l’idea di sposare uno stile di vita per migliorarla e con essa la nostra salute, mostrando che fare prevenzione è bello, ci fa star bene. Noi cerchiamo di renderla in modo più attivo, facendola vivere in prima persona e questo risulta molto più efficace rispetto ad ascoltare conferenze" spiega la presidente della Lilt locale Laura Lombardi. A lei e al presidente della sezione locale del Cai Alessandro Bacchioni si deve questa serie di iniziative. "Camminare per la prevenzione, oltre che utile, è bello e importante e mette insieme gli effetti virtuosi dello stare in mezzo alla natura, dell’attività fisica e della prevenzione stessa" sottolinea quest’ultimo. La partecipazione è gratuita, gradita la prenotazione al 340-4041046.