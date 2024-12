Proseguono a Sestri Levante le iniziative organizzate dallo staff di Palazzo Fascie, con MuSel - Museo Archeologico e della Città e LabTer Tigullio, centro di educazione ambientale e sviluppo sostenibile del Tigullio Orientale. Ieri pomeriggio si è svolto l’atteso tour dedicato alle botteghe storiche. Oggi in programma “Un tesoro di Natale”, caccia al tesoro a tema ambientale tra il MuSel e le vie del centro storico. Si tratterà di un gioco didattico a squadre nel corso del quale i bambini e i ragazzi coinvolti in una caccia al tesoro dove, con l’aiuto delle famiglie, si cimenteranno a risolvere giochi di abilità, quiz, indovinelli e cercheranno oggetti utili per arrivare al “tesoro”. Il tema del pomeriggio sarà l’ambiente: gli obiettivi dell’Agenda 2030, le tradizioni del Natale, i prodotti alimentari locali. L’iniziativa sarà l’occasione per imparare qualcosa di più sul territorio e sui suoi prodotti “a km zero”, ma anche sensibilizzare bambini e adulti sul rispetto dell’ambiente e sul valore della nostra storia. Al termine vi saranno simpatici e graziosi premi per tutti i partecipanti, nonché un premio per la squadra vincitrice, offerto dal LabTer Tigullio. L’attività è a partecipazione gratuita ed è aperta a tutti i bambini con età compresa dai 5 ai 12 anni. Per partecipare occorre prenotarsi telefonando all’ufficio Iat 0185 478530, o email [email protected]

Si riprende venerdì 3 gennaio con la presentazione del libro su Florentino Ameghino, il maggior paleontologo dell’Argentina, originario in realtà di Moneglia: “Florentino Ameghino. Naturalista paleontologo. Da Moneglia al Rio de La Plata” a cura di Alberto Boscaini, Mario Dentone e Rita Migliaro, sull’affascinante storia di Florentino Ameghino, grande studioso di paleontologia che da bambino emigrò nel Sud America dalla sua città natale, Moneglia. L’incontro intreccerà storie di emigrazione, paleontologia e archeologia tra Ottocento e Novecento.

Infine sabato 4 gennaio tour alla scoperta dell’Opera Madonnina del Grappa.