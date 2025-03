Provocazione del segretario dem alla giunta: “Una call for ideas per le buche nelle strade”

Sarzana, 22 marzo 2025 – Emanare una ‘Call for ideas’ per affrontare l’annosa questione delle buche nelle strade. Questa la provocazione lanciata dal segretario del Partito democratico Marco Baruzzo che, con un’ampia documentazione che fotografa lo stato dissestato di diverse vie cittadine, incalza l’amministrazione Ponzanelli suggerendo ai vertici politici di palazzo Roderio di sfruttare uno strumento a loro molto caro e utilizzarlo questa volta per raccogliere le numerose segnalazioni della cittadinanza.

“Non passa giorno senza che la condizione disastrosa di molte strade cittadine diventi l’argomento di critiche da parte dei sarzanesi – spiega il segretario dem cittadino –. C’è vera preoccupazione e la politica non c’entra niente. La giunta ci ha abituato da anni alle call for ideas per la cultura, il commercio e lo sport. Questa volta l’idea gliela prestiamo noi e proponiamo di ascoltare le segnalazioni che arrivano quotidianamente. Se non è in grado di provvedere da sola, l’amministrazione abbia l’umiltà di raccogliere le urgenze che arrivano dal basso”.

Senza dubbio una provocazione, ma anche un grido d’allarme su una situazione critica e evidente che necessita di essere affrontata con la massima serietà. “Sarebbe utile convocare subito una riunione con i presidenti e i rappresentanti delle consulte territoriali – prosegue Marco Baruzzo – insieme agli assessori e agli uffici competenti, per mettere a fuoco quello che evidentemente non va nella programmazione e nell’esecuzione degli interventi di manutenzione. Noi abbiamo documentato e continueremo a documentare i punti critici della viabilità cittadina”.

Tra questi le trafficate via Muccini, via San Francesco, e viale Alfieri, ma anche via Monticello, via Garbusi e via Cappuccini. Senza dimenticare le voragini che da tempo insistono su via Aurelia e sulla variante Cisa. E, il segretario del Pd sarzanese, pronto a consegnare un fitto dossier fotografico al sindaco Cristina Ponzanelli affinché “ne faccia buon uso”, conclude: “Se è vero, come è stato più volte ribadito dalla giunta, che le risorse per la manutenzioni degli asfalti sono sufficienti, perché la situazione è degenerata fino a questo punto? Si proverà a gridare ancora una volta al complotto e alla strumentalizzazione politica?”.

Elena Sacchelli