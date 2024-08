Con lo strepitoso concerto degli Abba Dream, in programma stasera a Brugnato, calerà il sipario sul XXX Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’. In piazza Brosini, dalle 21.30, si svolgerà il live degli Abba Dream tribute band degli Abba, che non si è potuto svolgere il 18 agosto per condizioni meteo avverse. Abba Dream ripropone le canzoni in versione originale, eseguite dal vivo: dalle prime canzoni come ‘Ring Ring’ e ‘People Need Love’ alle hit indimenticabili come ‘Mamma Mia’. Sul palco Susanna Pellegrini e Cecilia Pascale (voci), Simone Giusti (tastiere, Alessandro Nottoli (basso), Marco Campagna (batteria e Antonio Gori (chitarra). Entrata gratuita.