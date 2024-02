Borse di studio a scuola nel ricordo di Vincenzi

Un sostegno agli studenti nel ricordo del professore. Per il quarto anno consecutivo l’istituto scolastico superiore ’Parentucelli Arzelà’ di Sarzana assegnerà le borse di studio intitolate al docente di lettere Lorenzo Vincenzi scomparso nel 2021 e insegnante della scuola sarzanese fino a giugno 2019 data del suo pensionamento. Alle borse di studio contribuiranno anche i Comuni di Sarzana, Ameglia, Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra anche se non è esclusa la collaborazione di altri enti. Il contributo economico aiuterà i ragazzi che hanno conseguito la maturità lo scorso anno ma che hanno comunque proseguito gli studi iscrivendosi all’Università. Per partecipare al bando occorrerà presentare l’iscrizione universitaria, originale o una copia, e l’Isee famigliare.