Blitz dei carabinieri Arrestati due pusher

Dosi di cocaina e marijuana pronte per lo spaccio sono state sequestrate dai carabinieri della compagnia di Sarzana che, nel corso di controllo del territorio, hanno intercettato e arrestato due giovani trovati in possesso di stupefacente a Sarzana e Follo. Uno spezzino di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato visto aggirarsi con atteggiamenti sospetti a Sarzana e i militari lo hanno così fermato trovandogli addosso una trentina di grammi di marijuana che, secondo i militari, erano pronti per essere immessi nel mercato al dettaglio sarzanese.

Non è stato comunque un controllo semplice visto che il giovane, avendo notato i carabinieri interessati alle sue mosse, ha cercato di scappare e opporre resistenza. Dopo averlo bloccato e perquisito sono poi spuntati 28 grammi sottoposti a sequestro. Il 25enne dopo la notte trascorsa agli arresti domiciliari è comparso davanti al giudice in Tribunale a Spezia che ha convalidato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sempre i militari della compagnia di Sarzana (coordinati dal capitano Luca Panfilo) hanno arrestato a Follo un marocchino di 36 anni in Italia senza fissa dimora. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 22 grammi di cocaina, suddivisi in 13 dosi, quasi 1200 euro in banconote di piccolo taglio ed un bilancino elettronico di precisione, il tutto posto sotto sequestro. E’ stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza nella caserma di Sarzana, è comparso in Tribunale alla Spezia per il rito della direttissima, nel corso del quale l’arresto è stato convalidato dal giudice e l’imputato ha patteggiato.

