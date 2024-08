Black out a Luni ma nessuno risponde: notte al buio aspettando un aiuto

Luni (La Spezia), 7 agosto 2024 – La luce se ne è andata ma per "ritrovarla" si è dovuto attendere la mattina successiva. Con pesanti conseguenze soprattutto per diversi esercizi commerciali e ristoranti sull’Aurelia nel territorio di Luni. Un black out durato praticamente dalla prima serata fino alle prime luci del mattino quando magicamente la situazione si è regolarizzata. Un momento non certamente fortunato per la distribuzione di energia elettrica che arriva dopo il clamoroso stop dell’irrogazione del servizio venerdì scorso nel centro storico di Sarzana in occasione della serata di apertura della Soffitta e Calandriniana. Il disagio si è spostato in una parte del territorio di Luni che per gran parte della sera e per le ore restanti della notte ha viaggiato a lume di candela.

Disattivando gli impianti elettrici e creando grossi guai agli esercizi commerciali. Gli utenti direttamente interessati al disservizio dopo aver atteso qualche tempo, auspicando in una rapida soluzione del problema che già in passato si era verificato anche a causa di un aumento dei consumi, hanno iniziato a cercare informazioni intasando le linee telefoniche del numero verde del gestore dedicato al servizio assistenza, ma senza riuscire a trovare la soluzione, in particolare l’interlocutore giusto al quale poter spiegare il disagio.

Qualcuno a tarda sera ha giocato la carta istituzionale chiedendo direttamente al sindaco di intercedere con Enel per risolvere la situazione. Il primo cittadino Alessandro Silvestri, per altro ancora convalescente dopo un infortunio già ben superato che però lo sta tenendo a riposo forzato, ha preso quindi nota delle richieste e provato attraverso un referente a spiegare le singole situazioni. Uno sforzo inutile in quanto per avere le risposte attese avrebbe dovuto segnale i codici dei singoli contatori.

"Ci siamo prodigati – conferma il sindaco lunense Alessandro Silvestri – in tutti i modi per conoscere la causa dell’evento e la durata dell’interruzione della fornitura ma non abbiamo ricevuto risposte certe e di conseguenza non siamo in rado di spiegarlo ai cittadini che hanno subìto il disagio. Questo ha creato oltre che un evidente disservizio anche una imbarazzante situazione di incertezza".

Nottata al buio dunque e soltanto l’alba ha finalmente portato consiglio. Insieme alla luce.