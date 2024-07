Baruffe per formare la giunta: "Non siamo in una serie Netflix"

"Non siamo in una serie Netflix, i cittadini hanno bisogno di concretezza e ci hanno votato per dare risposte sul territorio. Ci vuole senso di responsabilità". Dopo lo show dell’ultimo consiglio comunale che ha visto i consiglieri dell’ala sinistra della maggioranza Enrico Vesco e Paolo Magliani contrapposti alla sindaca Monica Paganini, il vicesindaco Gianluca Tinfena vuole ribadire che non cambierà nulla all’interno della maggioranza: "Sarà una consigliatura frizzante, ma confido che sia Vesco che Magliani, nonostante questo inizio turbolento, daranno un prezioso contributo alla maggioranza per amministrare il nostro Comune".

Lui intanto è già al lavoro, superando diatribe e rumor, che possono far perdere tempo utile ha già messo in campo un progetto per la sicurezza: "Ci sono esempi virtuosi di Progetti di Controllo di Vicinato per promuovere la partecipazione dei cittadini nell’attività di controllo del territorio in un’ottica di prevenzione, rafforzando la collaborazione e la fiducia tra cittadini e forze dell’Ordine. Mi sono già messo in contatto con Comuni dove sono attivi e a seguito dell’istituzione dei comitati di zona passeremo alla fase operativa". Dopo il lavoro sulla sicurezza stradale a Romito da parte del comandante della polizia locale Luigi Bonotti e di tutto il Comando, un altro obiettivo prioritario sarà quello di trovare una soluzione concreta per migliorare la sicurezza stradale dell’abitato di Ressora",

Già dalla prossima settimana intensificheremo i controlli su auto e tir e saranno spesso attivi i velox a postazione presidiata sia a Ressora che al Piano di Arcola". Un ringraziamento va al comando dei Carabinieri di Arcola e il comandante Vincenzo Flinio per la grande disponibilità nel lavorare in stretta sinergia per la sicurezza stradale e dei cittadini. Infine Tinfena aggiunge che ci sarà tolleranza zero per gli incivili che abbandonano rifiuti: "Presto riprenderemo i controlli mirati sul territorio con metodo e costanza, un lavoro molto efficace come cinque anni fa quando ero assessore all’ambiente".

Cristina Guala