Barriere architettoniche La presentazione del Piano

Nelle ultime settimane la neoconsigliera di opposizione Sabina Ambrogetti aveva rilevato come ancora non ci fosse traccia alcuna del Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Sarzana per il quale era stato affidato un incarico all’architetto Luca Marzi il 4 gennaio 2021. E aveva chiesto all’amministrazione a che punto fosse l’iter. L’amministrazione lo chiarirà proprio oggi, avendo comunicato – per la verità solo ieri – che alle 16.30 nella sala consiliare di palazzo civico Il Peba sarà illustrato proprio dal professionista incaricato, l’architetto Marzi,alla presenza del sindaco Cristina Ponzanelli e del dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani. L’adozione del Peba da parte delle pubbliche amministrazioni è un obbligo di legge dal 1992: l’obbiettivo principale è garantire l’accessibilità degli edifici pubblici, degli spazi urbani pubblici e la fruizione dei trasporti da parte di tutti, secondo criteri di pianificazione e di buona progettazione. Peraltro, nell’ottobre 2021 il Comune aveva anche stipulato una convenzione con il dipartimento di architettura dell’Università di Firenze i cui elaborati – in sostanza, le linee guida del futuro Peba – erano stati approvati in giunta il 6 maggio 2023, con una delle numerose delibere varate in ’zona cesarini’, a ridosso delle elezioni comunali (tra le quali la delibera sullo schema tecnico del Piano urbanistico comunale in gestazione da tredici anni).