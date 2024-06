Barbero fa il tutto esaurito in 4 minuti: assalto ai biglietti per il Festival della Mente

Sarzana (La Spezia), 28 giugno 2024 – Dopo quattro minuti di "click" sono andati subito esauriti i biglietti per le due lectio magistralis del professor Alessandro Barbero nel "suo" Festival della Mente a Sarzana.

Le prevendita dei biglietti per gli eventi della manifestazione- che torna a Sarzana per la XXI edizione dal 30 agosto al 1 settembre - è scattata la mattina del 26 giugno, alle 9.30, on line su www.festivaldellamente.it e alla biglietteria del Teatro degli Impavidi. Ma, in pratica, già alle 9.34 è apparsa la scritta "attualmente non disponibile" a chi si stava cimentando all'acquisto dei bilgietti per le due conferenze che vedono per protagonista lo storico torinese.

Il titolo dei due appuntamenti è "Il delitto Matteotti o dell'ingratitudine", in programma nelle serate di sabato 31 agosto e domenica 1 settembre (il bis sarà trasmesso anche in streaming), in cui il professore-influencer storico-culturale approfondirà l'uccisione di Giacomo Matteotti e i retroscena del regime di Mussolini, sotto la chiave della "gratitudine", tema cui è dedicata l'edizione di quest'anno del festival.

Il programma

La XXI edizione del Festival della Mente, che vede da ormai 17 anni Barbero l'ospite più atteso ed è il primo festival europeo "dedicato alla creatività e alla nascita delle idee", vede concentrati in un fine settimana 30 appuntamenti con protagonisti dal calibro del premio Pulitzer per la narrativa Viet Thanh Nguyen e veterani della manifestazione, come appunto Barbero, ma anche lo psicoanalista Massimo Recalcati e Matteo Nucci, scrittore e studioso del pensiero antico.

Ad aprire le danze sarà la lectio magistralis dell'epistemologa, nonché docente di filosofia dell'educazione, Luigina Mortari, con la conferenza "Sulla gratitudine, ovvero la gioia della cura". E ancora, intorno alla gratitudine si confronteranno anche la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, l'autore irlandese Colum McCann, gli scrittori Silvia Avallone, Fabio Genovesi e tanti altri.

Al calendario dei "grandi" si affiancano inoltre 23 appuntamenti per bambine e bambini, ragazzi e ragazze, curati da Francesca Gianfranchi, che svilupperanno il tema della gratitudine tra letteratura, scienza, tecnologia, arte, ecologia e fotografia. Il calendario completo è sul sito festivaldellamente.it.