Bando Arte per gli alloggi a canone moderato

C’è anche Sarzana nella rosa dei comuni dello spezzino hanno messo a disposizione della cittadinanza, in regime di locazione permanente, 36 alloggi ers. Il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi è stato pubblicato ieri da Arte e c’è tempo sino al 31 maggio per presentare la propria domanda di partecipazione. Nel dettaglio del totale degli alloggi disponibili 24 si trovano alla Spezia, 4 a Bolano, 2 a Bonassola e 6 proprio a Sarzana.

Requisito essenziale per la partecipazione al bando è "la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale in un comune appartenente all’ambito territoriale provinciale". Richiesto poi, oltre alla non titolarità di diritti di proprietà e/o di uso su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, un Isee non inferiore a 14 mila euro ( 17 mila in caso di nucleo monocomponente) e non superiore a 37 mila euro (40 mila euro in caso di nucleo monocomponente).

"E’ stato emanato da Arte un bando Ers a livello provinciale che comprende anche 6 alloggi su Sarzana, di cui uno riservato alle Forze dell’Ordine – ha dichiarato l’assessore alle politiche abitative Sara Viola –. Ciò rappresenta un tassello importante per le nostre politiche abitative e un ulteriore supporto alle famiglie sarzanesi. Il prossimo passo a cui stiamo lavorando è il bando per le case popolari che potrà dare una ulteriore risposta concreta alle esigenze di tanti nuclei familiari".

Si ricorda che la domanda può essere presentata a mano allo sportello dedicato sito in via Parma 13B nei giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 previo appuntamento telefonico (telefonico al 0187 566860 o richiesto tramite app Housing plus), tramite raccomandata indirizzata alla sede di Arte di via XXIV maggio o tramite pec indirizzata a [email protected].