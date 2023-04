Bagarre per una pratica Mione chiama la polizia

C’è voluto l’intervento degli agenti della polizia di Stato per far uscire il documento richiesto dal consigliere comunale. Un fine mattinata a dir poco movimentato quello che si è verificato ieri, in orario di servizio, negli uffici del Comune di Sarzana quando il consigliere uscente Paolo Mione si è presentato per ritirare una richiesta di accesso agli atti. La mail è stata inviata lunedì e ieri mattina, dopo una telefonata tra il consigliere di opposizione e il segretario comunale Fulvio Andrea Pastorino sembrava tutto risolto. Invece la questione si è complicata in quanto la richiesta presentata da Mione non è stata immediatamente esaudita anche per l’assenza della dipendente. Dopo uno scambio di opinioni piuttosto animato, sempre comunque rimasto nei limiti, Paolo Mione che si è presentato in municipio insieme al nipote e collega avvocato Francesco, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La telefonata al commissariato di Sarzana ha immediatamente visto presentarsi gli agenti della volante che hanno innanzitutto verificato che la questione non avesse preso pieghe oggetto di denuncia.

La richiesta del consigliere riguardava la pianta organica del Comune con particolare riferimento al settore dei servizi sociali tenendo presente che dal prossimo mese di maggio raggiungerà il traguardo della pensione una dipendente. Per questo Paolo Mione vorrebbe chiedere come il Comune intenda provvedere alla sostituzione essendo ormai imminente la data. Alla fine il documento è stato consegnato dal segretario per mettere fine la polemica. Anche se sicuramente ne seguiranno altre.

m.m