“Avanti Sarzana“ Landini coordinatore

Thomas Landini è il responsabile del coordinamento civico Avanti Sarzana portando avanti così l’idea maturata durante, e dopo, la recente campagna elettorale a sostegno di Renzo Guccinelli: costituire un’associazione attenta alle problematiche cittadine. Landini come primo impegno di lavoro ha voluto commentare l’impegno di Asl 5 nella gestione diretta del servizio Hospice al San Bartolomeo in sostituzione della Cooperativa Elleuno. "Come movimento civico - spiega - siamo sempre stati a favore del servizio sanitario pubblico quindi cogliamo con favore la decisione di Asl 5 di gestire direttamente le attività di Hospice del San Bartolomeo. A patto che venga garantito il livello di assistenza e che ai 23 dipendenti della Coop sia garantito il posto di lavoro.."