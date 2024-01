Asl replica alle critiche: "Concorsi per i primari e per i dirigenti medici"

"L`ospedale di Sarzana è la sede aziendale principale del Dipartimento medico (medicina, geriatria, pneumologia, malattie infettive, cardiologia riabilitativa), dipartimento fondamentale per le esigenze di ricovero della maggioranza della popolazione che è quella anziana: all`interno del dipartimento è stata attivata la Struttura di allergologia ed immunologia clinica, in convenzione con l`Università di Genova per rispondere al miglioramento della qualità delle cure ai pazienti allergologici o con patologia autoimmune". Lo scrive l’Asl Spezzino, replicando alle recenti critiche relative al San Bartolomeo secondo le quali non tutti i servizi sospesi per l’emergenza Covid sarebbero stati a oggi riattivati.

L’Asl non dice nulla sul reparto infermieristico, inaugurato anni fa al sAn Bartolomeo ma mai attivato, sottolinea però la recente "apertura del reparto di Cure Intermedie all’ospedale San Bartolomeo, un modulo aggiuntivo di ricovero, a bassa e media intensità, che conta 20 posti letto in più rispetto alla dotazione di Asl 5. Si occupa della gestione di pazienti in fase post acuta, dimessi e provenienti da degenze per acuti. La struttura, inserita nella rete dei servizi ospedalieri, opera 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi e costituisce un passo avanti importante per il miglioramento e potenziamento dei servizi offerti sul territorio". Spiega inoltre che "sono partiti i lavori per ultimare i posti letti di degenza, che si andranno ad aggiungere a quelli già oggi presenti all`interno dell`ospedale, presso l`ex Hub vaccinale dell’ospedale San Bartolomeo".

La replica si allarga poi a critiche che hanno riguardato l’intera organizzazione dell’Asl Spezzino, in particolare la carenza di personale, e anche l’ospedale Sant’Andrea della Spezia. "In questi 3 anni la direzione aziendale ha attivato numerosi concorsi – sottolinea la nota dell’azienda – che hanno portato a un considerevole incremento del personale, in particolare infermieristico e degli operatori sociosanitari".

Per quanto riguarda i medici "sono stati espletati 15 concorsi di direttori di struttura complessa (ex primari) sia per strutture territoriali che ospedaliere e continua l’impegno per espletare i concorsi per le strutture che si sono rese vacanti nel 2023. I direttori di Struttura Complessa vincitori in altra sede hanno diritto a 6 mesi di aspettativa durante i quali non possono essere sostituiti, ma da parte di Asl vengono tempestivamente nominati i direttori facente funzione in attesa dell`espletamento dei concorsi".

Per tutte le Strutture Complesse vacanti per pensionamento "sono stati deliberati i concorsi o sono stati avviati i contatti per convenzioni con strutture universitarie come già avvenuto per la Struttura semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica che ha sede al San Bartolomeo ma che svolge attività per tutto il territorio. Continua l`impegno per svolgere i concorsi per dirigenti medici di primo livello in tutte le specialità in cui ci sono carenze e negli ultimi concorsi si evidenzia, nonostante le difficoltà a reclutare specialisti, un aumento del numero degli iscritti ai concorsi".

Asl prosegue: "Per quanto attiene l’attività chirurgica, in Asl 5 sono presenti due diversi blocchi operatori, quello del Sant’Andrea a La Spezia e quello del San Bartolomeo a Sarzana, permette di suddividere le attività chirurgiche in due grossi ambiti: attività chirurgica in emergenza urgenza e attività chirurgica in elezione o programmata, secondo classi di priorità definite dal chirurgo al momento della visita. L’attività di elezione e programmata (classe di priorità B: 60 giorni, D: 90 giorni e P: oltre 90 giorni) viene svolta principalmente, ma non esclusivamente, al San Bartolomeo, mentre il Sant’ Andrea svolge l`attività in emergenza urgenza, compresa la traumatologia, gli interventi classificati come classe di priorità A (entro 30 giorni) e tutta la chirurgia a maggiore complessità, in particolare oncologica". Tenuto conto delle liste di attesa, "è stata prevista la sospensione per 7 giorni totali per le festività natalizie e per organizzare, all`interno del piano pandemico antiinfluenzale, i posti letto per rispondere alle maggiori necessità di ricovero da pronto soccorso".