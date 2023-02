Arriva la birra all’aroma di basilico La nuova sfida di un’azienda storica

L’azienda porta ancora il vecchio nome, così come alcune ricette realizzate dal suo storico fondatore Mario Franchini. Ma il nuovo corso della Vega Italia impostato dall’imprenditore Enrico De Marchi arrivato nel 2020 al timone della società di Castelnuovo Magra, specializzata nella produzione delle confezioni di pesto e sughi distribuite nei supermercati, guarda lontano puntando sul basilico per raggiungere nuovi obiettivi di crescita. L’investimento sull’acquisto di 13 ettari nella tenuta di Marinella consentiranno infatti entro l’anno di rafforzare le scorte di basilico non soltanto per la produzione di 40 mila vasetti al giorno di pesto e sughi ma anche per il lancio dell’ultima, originale idea, che si chiama "Beer Ba". Una birra a base di basilico interamente dedicata alla Liguria e non a caso l’etichetta riporta disegnato il borgo marinaro di Riomaggiore.

La storia di De Marchi è caratterizzata da episodi che lo hanno portato da Roma a vivere a Spezia e dal settore immobiliare passare a quello dell’alimentazione. Navigando nel frattempo tra l’emergenza sanitaria e la guerra in Ucraina. "Però - spiega De Marchi - proprio dalle difficoltà abbiamo unito le forze. Appena ho rilevato l’azienda avviata da Mario Franchini ho fatto i conti con la pandemia ma proprio in quel momento insieme agli undici dipendenti ci siamo impegnati a rispettare tutte le consegne. Poi è arrivato un altro episodio casuale che ci ha dato una mano".

Dal ritorno da un viaggio in treno a Genova infatti Enrico De Marchi ha conosciuto Riomaggiore aprendo così il Condì Store, un piccolo punto vendita di salse e prodotti. "E’ stato un successo enorme - prosegue - che mi ha consentito di superare anche la successiva mazzata della guerra in Ucraina che ha fatto lievitare i costi. Ci siamo ritrovati a pagare l’olio di girasole tre volte il prezzo iniziale ma anche in questo caso abbiamo stretto i denti e ne siamo usciti". E proprio nella marina del borgo delle Cinqueterre è arrivato l’ennesimo incontro casuale con Luca e Andrea titolari di un birrificio a Genova. "E’ nata l’idea di un prodotto a base basilico che una amica ha suggerito di chiamare Beer Ba. A marzo partiamo con la distribuzione in 54 supermercati in tutta la Regione per la vendita di un prodotto al 100% ligure di cui produciamo 10 mila bottiglie la settimana. Sempre nei prossimi mesi inizieremo a lavorare nei 13 ettari acquistati nella tenuta di Marinella per la produzione diretta del nostro basilico".

Massimo Merluzzi