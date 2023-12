Arrestati dai carabinieri due giovanissimi spacciatori, sequestrati 3,5 chili di hashish

Sarzana, 18 dicembre 2023 – Arrestati dai carabinieri due giovanissimi spacciatori.

I militari della compagnia di Sarzana, negli ultimi giorni, hanno svolto una serie di controlli sulla strada con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’insidioso fenomeno del consumo e dello spaccio delle sostanze stupefacenti, specie nell’ambiente giovanile. In particolare, nella mattinata di sabato, nella centralissima piazza Garibaldi, un 22enne, di origini straniere ma nato in Italia, è stato arrestato in quanto trovato in possesso di cinque panetti di sostanza stupefacente del tipo 'hashish' del peso complessivo di 500 grammi.

Nella stessa giornata è stato messo a segno un altro importante risultato operativo considerato che è stato arrestato un ragazzo già conosciuto dai militari dell’Arma. In sintesi, durante un controllo nel territorio di Lerici, un ucraino del 2003 è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e trovato in possesso di oltre 3 chili di hashish, 2.730 euro in banconote, 35 sigarette elettroniche, 'svapo', contenenti liquido con thc, 1000 ml di liquido per ricarica sigarette elettroniche contenente dal 92-98% di thc, estratto thc (olio di cannabis) del peso lordo di 100 grammi.

I due giovani, nella mattinata odierna, sono stati sottoposti a giudizio direttissimo nel Tribunale della Spezia, con condanna del primo giovane alla pena di 1 anno e 3 mesi mentre per il secondo, dopo la convalida dell’arresto, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Marco Magi