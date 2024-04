Arrestati a Arcola: spaccio di droga in carro funebre, due uomini dietro le sbarre

Si presenta ad acquistare droga alla guida di un carro funebre. E’ accaduto ad Arcola dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni sorpreso a spacciare: aveva appena ceduto una dose di cocaina a un uomo che si è presentato all’appuntamento a bordo di un carro funebre. Il pusher, di origini marocchine ma residente in zona, è stato trovato in possesso di ulteriori 20 grammi di droga. Nella perquisizione a casa del ’cliente’ è stato invece trovato un panetto da 100 grammi di hashish e tre piante già parzialmente essiccate di marijuana, unitamente a materiale per confezionamento. Anche il ’cliente’, un italiano di 33 anni, è stato quindi arrestato. Il Tribunale ha disposto per il cittadino marocchino gli arresti domiciliari e per l’italiano l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.