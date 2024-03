Arcola Riqualificazione degli uffici comunali

Riqualificazione degli uffici comunali a termine ad Arcola. Negli ultimi due mesi ci sono stati dei traslochi tra sportelli comunali per migliorarne la fruibilità e anche per ottimizzare gli spazi. L’ha spiegato in consiglio comunale la sindaca Monica Paganini: "Con l’apertura della sala polivalente in piazza ’2 giugno’ questi interventi sono sostanzialmente a termine, posso annunciare anche che ci sarà anche un implemento di personale in alcuni settori". La nuova mappa degli uffici vede la polizia locale trasferita in una locazione centrale sul territorio, precisamente in piazza ’2 giugno’, l’area tecnica invece è ospitata al Mattarella, complesso confiscato alla mafia e recuperato, di prossima riqualificazione la sede dell’ex biblioteca dove si collocheranno i servizi sociali che si amplieranno negli spazi ma anche come intero servizio. E’ attualmente nella prima fase di recupero il centro sociale ’Bassano’ del Termo, che sarà un polo per le famiglie. "Siamo ad un punto importante di recupero iniziato con la riqualificazione del castello Obertengo" ha concluso Paganini. Passaggio importante anche l’insediamento della biblioteca nello spazio del parco di via Valentini che a breve assumerà la qualifica di ’Centro culturale di Arcola’.

Cristina Guala