Arcola: Duello elettorale tra Paganini e Binetti per le prossime amministrative

Sarà una competizione a due quella che si profila ad Arcola per le prossime amministrative. I giochi sono fatti, da una parte Monica Paganini, sindaca uscente sostenuta dalla coalizione di centro sinistra composta da Pd, Italia Viva, Alleanza sinistra verdi. Leali, Movimento cinque stelle, Rifondazione comunista, Partito socialista italiano, lista Sansa, dall’altra Alessio Binetti, centrodestra, dirigente di Fratelli d’Italia, sostenuto da questi ultimi, da Cambiamo con Toti, Udc, Forza italia, dalla Lega, da Alternativa per Arcola. Per ora nessun altro, manca poco alla presentazione delle liste.