Appunti sul ’68. Incontro con Pagano

Nella sala parrocchiale ‘Italia Mela’ di San Terenzo, avrà luogo oggi, alle 16, il secondo appuntamento della rassegna letteraria 2025 organizzata da Coop 1° Maggio. Beppe Mecconi, curatore della rassegna, presenterà il saggio ‘Tra utopia e realismo- Appunti sul Sessantotto’, curato da Giorgio Pagano, storico, cooperante internazionale, presidente dell’associazione culturale Mediterraneo. "Presentiamo questo saggio con particolare soddisfazione - spiega Settimo Scatena, presidente di Coop 1° Maggio – , per la qualità dei contributi che contiene, che, a oltre mezzo secolo da quegli anni, affrontano con sguardo critico un periodo storico che ha segnato la politica e la vita di più generazioni, aprendo la strada a conquiste sociali oggi messe in discussione. Per chi ha vissuto quegli anni un’occasione di riflessione, per chi non ha avuto la fortuna di viverli, l’opportunità di conoscerli meglio. Accompagnamento musicale di Livio Bernardini, con canti di quegli anni formidabili".