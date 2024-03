Anteprima pasquale per la Soffitta. Tre giorni di mercato in centro. Un test per la stagione turistica

Nell’ultimo weekend di questo mese nelle piazze del centro storico cittadino, si potrà assaporare un’anteprima dell’estate. Da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile, infatti, a Sarzana, andrà in scena... il mercato della Soffitta di Pasqua. Così si legge nella delibera approvata dalla giunta Ponzanelli lo scorso 6 marzo, su proposta dell’assessore al commercio Luca Ponzanelli.

"Grazie alla collaborazione con Arlete Volpi, antiquaria sarzanese che ci ha consentito di entrare in contatto con il canale degli antiquari, riusciremo a dare seguito a quella che è la volontà di quest’amministrazione, ovvero valorizzare e rilanciare la Soffitta nella strada", ha spiegato l’assessore al commercio da noi contattato. Nel ponte di Pasqua, dunque, ogni giorno dalle 9 alle 20, le centralissime piazze Matteotti, Garibaldi e Calandrini ospiteranno le esposizioni di circa cinquanta operatori appartenenti al mondo dell’antiquariato, del vintage, del modernariato e del collezionismo.

Questo sarà il primo dei trampolini di lancio per aprire le porte alla vera e propria Soffitta nella strada, tipicamente in programma dal 5 al 20 agosto, che quest’anno spegnerà le sue prime sessanta candeline. "Alzare la qualità della merce esposta e riportare la Soffitta ad essere riconosciuta come una manifestazione attrattiva e di spessore è uno degli obiettivi che mi sono posto – ha aggiunto l’assessore al commercio e alle attività produttive Luca Ponzanelli -. Ci stiamo lavorando da tempo, con l’intento di creare delle esposizioni spalmate e cadenzate durante l’anno e quella del week end Pasqua sarà la prima occasione per mettere alla prova i frutti del nostro lavoro".

La speranza è quella di avere un centro storico pieno di sarzanesi e turisti che il prossimo fine settimana potranno passeggiare e visionare la merce esposta, con la possibilità di acquistare i prodotti proposti da ciascun operatore e con ricadute positive su tutto il tessuto cittadino. Il Comune concederà agli operatori che parteciperanno alla Soffitta di Pasqua un contributo indiretto, a compensazione delle spese altrimenti dovute per l’occupazione del suolo pubblico e le utenze. "Le aspettative sono alte – ha concluso l’assessore Luca Ponzanelli – e la volontà è quella di far diventare quello della Soffitta un appuntamento cadenzato, magari riproposto con cadenza mensile. Vedremo come risponderà la città a questa prima prova, ma sicuramente questo tipo di iniziativa verrà riproposto anche in periodo natalizio".

Elena Sacchelli