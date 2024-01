Antenne per telefonia La presentazione del piano

Sabato 13 gennaio alle 10, nella sala consigliare, verrà presentato alla cittadinanza il piano delle antenne. All’assemblea sono invitate le consulte territoriali e i residenti. A curare la presentazione sarà il professor Gianfranco Cellai dell’Università di Firenze, cui era stato commissionato dal Comune lo studio preliminare di fattibilità. La presa d’atto della proposta di valutazione del piano di organizzazione degli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile – ovvero la fase prodromica del piano antenne – era stata approvata dalla giunta Ponzanelli a quattro giorni dalle elezioni, esattamente l’11 maggio scorso. "Presentiamo un piano che era tanto atteso e per questo siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Luca Ponzanelli – soprattutto perchè lo sottoporremo alla cittadinanza sotto forma di proposta in modo che ciascuno possa dare il proprio contributo. Credo che il processo partecipativo sia molto importante, purchè avvenga su una base di chiarezza e onestà intellettuale reciproca". Da tenere presente come l’ipotesi – poi sventata – dell’installazione di un antenna in via del Fortino, a pochi metri dalla Fortezza di Sarzanello, nell’estate del 2021, avesse dato vita al comitato No Antenna, in cui si spalleggiavano l’attuale capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Cecati e Matteo Tiberi, consigliere di Sarzana Protagonista, gruppo di opposizione.

E.S