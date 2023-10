"Ameglia: La Croce Rossa cerca volontari per sostenere la cittadinanza"

La Croce Rossa Italia di Ameglia cerca nuovi volontari per incrementare la squadra in azione e poter così soddisfare le esigenze non soltanto di primo soccorso ma anche di sostegno alla cittadinanza. La sezione (che ha sede in piazza Pertini a Fiumaretta ed è diretta da Daniele Paganini) ha avviato la campagna ’In più ci sei tu’ dedicata proprio per rafforzare il gruppo dei volontari che seguiranno il corso di formazione. Per far parte della squadra della Cri occorre aver compiuto i 14 anni e soprattutto avere tanta volontà di mettersi a disposizione. Per chi fosse interessato a partecipare ai corsi di formazioni (tenuti da personale qualificato) è possibile compilare il modulo all’indirizzo www.gaia.cri.it, contattare il numero 320-3686365 o mail a formazione@criameglia.it.

Oltre ai turni sulle ambulanze, l’ampliamento del gruppo dei volontari consentirà di mantenere costante anche il servizio notturno e prestare assistenza ai residenti nell’accompagnamento alle visite mediche specialistiche. Da ricordare proprio l’importanza dei volontari nel periodo dell’emergenza sanitaria, fondamentali insieme alla Protezione Civile nel prestare assistenza domiciliare alle famiglie in difficoltà.