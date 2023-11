Ameglia E’ possibile raccogliere il legname spiaggiato sul litorale

Dopo l’ordinanza del Comune di Sarzana anche Ameglia ha disciplinato la gestione del legname arrivato sugli arenili a seguito delle mareggiate delle scorse settimane a Fiumaretta, Bocca di Magra e scogliere alla foce del Magra. Per procedere alla rimozione, il sindaco Umberto Galazzo autorizza i concessionari delle spiagge a mettere a disposizione la legna dei privati cittadini mediante separazione dagli altri rifiuti e l’accatastamento nelle porzioni dell’area in concessione più facilmente accessibili da parte di mezzi e persone. La legna dovrà essere privata di tutto il materiale estraneo come carta, plastica, gomme che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti. Il materiale ligneo residuale rimasto suII’areniIe, a conclusione deII’attività di raccolta e prelievo da effettuarsi entro il 10 dicembre da parte dei cittadini, se non inviato a impianti autorizzati al trattamento di biomasse potrà essere bruciato in piccoli cumuli non superiori a tre metri.