Allevamenti intensivi. Stasera il film evento

Questa sera alle 21 film evento al Cinema Italia di Sarzana: verrà infatti proiettato il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi “Food for profit”, che rappresenta un atto d’accusa sugli allevamenti intensivi di animali da macello. Si tratta di una pellicola autofinanziata, che ha già ricevuto tre diffide, e che viene diffusa grazie a una distribuzione organizzata totalmente dal basso. Il documentario – che è oggi il quarto film più visto in Italia – viene definito "per stomaci forti e cuori preparati, ma assolutamente necessario per diventare consapevoli e vedere davvero oltre quello che c’è nel nostro piatto". Presentano la serata Valentina Leporati e Joe Denti. La proiezionedel documentario sarà anticipata dalla presentazione di Valentina “Gluten free” Leporati e di Joe Denti. Ingresso 7 euro intero e 5 ridotto.