All’associazione “Senza tempo” la gestione del rifugio antiaereo

Ospedale da campo americano nel rifugio, un salto nella storia con l’associazione “Senza tempo Aps” attiva da molti anni a Sarzana e in tutta la Val di Magra, che dal primo novembre 2024 gestisce la galleria ricovero anti aereo Quintino Sella di via Prione, dopo la partecipazione della manifestazione d’interesse messa in atto dal comune di Spezia.

L’associazione in questo periodo ha prodotto una serie di iniziative rievocative, culturali e turistiche che hanno portato un ottimo risultato a livello di presenze. In particolare fino a domani, 6 gennaio, sarà possibile visitare l’ospedale da campo americano, con rievocatori in abiti d’epoca, che è stato allestito durante il periodo natalizio, in collaborazione con il gruppo La Spezia 45 presieduto da Diego Brigida. L’ingresso alla struttura è gratuito. La valorizzazione delle strutture storiche del territorio alla base delle attività associative evolverà a partire dal 15 marzo, con l’apertura della galleria in forma multimediale: video proiezioni, realtà virtuale e postazioni interattive dedicate ai bombardamenti di Spezia.

L’associazione Senza Tempo APS, impegnata da decenni sul territorio, soprattutto in Val di Magra, è animatrice di molteplici spettacolari rievocazioni storiche (ne sono un esempio la classica Sarzana Senza Tempo e Filetto Rinascimentale) ma anche di manifestazioni come la Via Dantis a Castelnuovo Magra e Sarzana, il Festival Paganiniano di Carro. Per questa nuova esterienza nel capoluogo spezzino, l’associazione ringrazia Stefano Danese, massimo esperto spezzino della storia della città, per il supporto e la competenza in materia e il comune di Spezia per la preziosa opera di restauro del rifugio e la fiducia riposta nelle capacità organizzative della “Senza tempo”.

C.G.