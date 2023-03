Alla scoperta del territorio Leggende e tradizioni Mappa fatta dai ragazzi

Alunni alla scoperta del territorio. Un progetto rivolto alle scuole dell’obbligo e promosso dall’amministrazione comunale vezzanese. L’istituto comprensivo Isa 11 di Vezzano Ligure infatti ha inserito nel Piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico un progetto coinvolgente e che porta i ragazzi proprio a scoprire il territorio, le tradizioni e l’ambiente in cui vivono. Una iniziativa nella quale la scuola ha investito molto e ha puntato a coinvolgere anche gli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione dell’amministrazione comunale.

Il progetto prevede una serie di attività di outdoor education per gli alunni delle scuole primarie territoriali, che mirano alla consapevolezza e alla conoscenza dell’ambiente, della cultura, delle tradizioni e della storia del luogo in cui trascorrono gran parte del proprio tempo. Diverse le fasi operative del progetto che sono articolate in base anche all’età dei ragazzi. Per ogni classe prima, seconda e terza delle primarie dei plessi di Vezzano Capoluogo, Prati e Bottagna, l’attività prevede laboratori di lettura animata da svolgere alla biblioteca civica "Mario Tobino" di Vezzano con la collaborazione della Cooperativa Zoe e dell’assessorato alla cultura.

Per i più grandicelli che frequentano le classi quarte invece sono previsti degli incontri con gli anziani della frazione capoluogo per ricercare fonti storiche scritte e orali e materiali con particolare riferimento alle tradizioni culturali, gastronomiche e alle leggende locali. Da questa attività di raccolta per le classi quinte è prevista anche un’uscita per mappare, studiare e creare un percorso della memoria, relativo alle pietre d’inciampo collocate a Vezzano Capoluogo. Il progetto è in sintonia con le finalità dell’amministrazione per creare uno stretto legame tra nuove generazioni e le tradizioni locali, la storia e la cultura, e proprio per questo sosterrà le spese dei viaggi itineranti degli alunni alla scoperta del territorio.

C.G.