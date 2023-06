Morto a vent’anni in moto. Insegnanti e amici dell’Arzelà ricordano Alessandro Simonelli

Castelnuovo Magra (Spezia), 28 giugno 2023 – Una comunità sconvolta dalla tragedia. Alessandro Simonelli, il ventenne di Castelnuovo Magra che ha perso la vita domenica nell’incidente in motocicletta sulla statale 63 del Cerreto è stato ricordato ieri mattina dagli amici e dagli insegnanti dell’istituto "Parentucelli Arzelà" di Sarzana che stanno sostenendo gli esami di maturità. Alessandro, classe 2003, infatti è stato studente dell’istituto sarzanese a indirizzo agrario lasciando un ottimo ricordo per il suo carattere gioviale, sorridente e la passione per i suoi tanti impegni oltre a quello scolastico.

La salma del ragazzo è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria come ha stabilito il pubblico ministero Elena Marcheschi della Procura di Massa. Alessandro Simonelli ha perso la vita domenica pomeriggio finendo con la sua moto appena acquistata contro il guardail mentre insieme a un gruppetto di amici stava rientrando dalla giornata di relax trascorsa al Cerreto.

Sono stati proprio i ragazzi ad allertare immediatamente i soccorsi e vista la gravità delle condizioni del giovane i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’elicottero arrivato da Pavullo per il trasporto all’ospedale di Cisanello dopo è spirato. Alessandro era un grande appassionato di mezzi militari e proprio gli iscritti ai vari gruppi hanno manifestato il proprio cordoglio al padre Alberto titolare dell’officina Wdm di via Camponesto a Sarzana e responsabile dell’associazione Tosco Ligure 92ª Divisione Buffalo che nelle scorse settimane ha organizzato in piazza Matteotti e nelle vie del centro storico cittadino una rievocazione alla quale ha preso parte anche Alessandro a bordo del suo fuoristrada in divisa da soldato. Il ragazzo ha lasciato anche la mamma Barbara Cargiolli e i fratelli Luca e il gemello Federico che lavorano nell’azienda di famiglia.

m.m.