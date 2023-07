Al Bano in concerto L’ingresso è gratuito

E’ senza dubbio uno dei grandi interpreti dalla musica italiana stasera sarà protagonista allo spazio Basko Arena di Romito. Al Bano Carrisi sarà in concerto alle 21 organizzato dal gruppo Sogegross che festeggia i 25 anni di attività proponendo due eventi musicaledi grande livello. A quello già tenuto a Genova che ha visto protagonista Loredana Bertè si aggiunge quello di stasera di Al Bano con ingresso gratuito. Ma non solo musica nel corso della serata di festa. Infatti verrà allestito un village colorato con dj set, giochi e animazioni per i bambini, degustazioni e distribuzione di gadget ricordo della celebrazione già a partire da questo pomeriggio alle 16. A presentare la serata sarà la speaker radiofonica Marina Minetti. Alle 21 le luci del palco saranno tutte per Al Bano, una vera leggenda della musica italiana. Una grande voce, per anni in coppia con l’ex moglie Romina Power, e da tempo solista. Oltre a personaggio televisivo, ospite di tante trasmissioni e soprattutto autore di canzoni conosciutissime che hanno accompagnato l’Italia dagli anni Sessanta fino a giorni nostri. Un ambasciatore del Sud e in particolare della sua amata Puglia dove ha intrapreso anche l’attività di produttore di vini molto conosciuti e apprezzati anche da molti colleghi cantanti.

Nella foto: il cantante Al Bano Carrisi