Agricoltura, musica e giochi in via Porcareda

Appuntamento con la terza edizione dell’evento dedicato al mondo dell’agricoltura del territorio e significativamente intitolato “Bontà a Km 0” oggi a partire dalle ore 10 nell’area verde polivalente di via Porcareda di fronte al supermercato Penny. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, sarà quest’anno a tema country. Come vuole la formula che si sta consolidando, in programma ci sono il mercato del biologico a cura delle aziende agricole di Arcola e dintorni, gli stand gastronomici curati dalle associazioni locali, musica country con il gruppo “Comancheros country dancers”, la possibilità del battesimo della sella con asinelli con l’associazione “Cavalieri delle Apuane”, giochi artigianali in legno dell’artigiano e collezionista Simone Palandri e spazio picnic e giochi campestri.

Inoltre nel pomeriggio, con inizio alle 16.30, si terrà la premiazione della seconda edizione del concorso letterario “Arcola un borgo da favola”, al quale hanno partecipato le scuole primarie e dell’infanzia di Arcola, Lerici e Marina di Carrara ma anche autori editi. Il tema prescelto per quest’anno è stato quello dell’acqua.

Alla giornata di festa dedicata all’agricoltura e allo svago parteciperanno le aziende agricole Val di Magra, Pian del Marzo, Masinelli, Ape Bea, I Fradei, Pagano, Canevella e Bioasi e le associazioni di volontariato Croce Verde, Avis Aido, Lunezia , Parrocchia Santi Stefano e Margherita, Oasi Lipu, Sos gatti randagi.