Il sogno verde di Andrea, agricoltore a domicilio. “Questa è la mia felicità”

Sarzana (La Spezia), 3 febbraio 2025 – Se il lavoro non c’è diventa inutile piangersi addosso e sperare in una chiamata. Tanto vale mettere in pratica le nozioni imparate a scuola e farle veramente... fruttare. E’ questa la strada che ha intrapreso Andrea Ghiggini, sarzanese di 27 anni, che dopo aver frequentato la scuola a indirizzo agrario si è concentrato su quanto imparato in aula e lo ha successivamente affinato seguendo i consigli del nonno Ivo fino a rendersi indipendente. Ha impiegato tempo e investito fatica dedicando gli anni della spensierata gioventù ad un progetto agricolo che adesso si chiama Anima Verde.

Andrea non ha un negozio aperto in qualche via del centro e neppure insegne da mostrare ma tanta passione e volontà che lo ha portato a essere un imprenditore agricolo che effettua consegne a domicilio offrendo la sua frutta di stagione. Cavoli e insalata in inverno, pomodori, fave, zucchine, melanzane e carote nel periodo primaverile e estivo. “Sto provando anche con la frutta – spiega – però bisognerà aspettare che gli alberi crescano. L’agricoltura mi appassiona moltissimo e ho voglia di imparare nuove cose per questo seguirò un corso per diventare apicoltore e riuscire a mettere in commercio anche il miele”. Una volta terminato il percorso scolastico all’istituto tecnico agrario “Arzelà” di Sarzana ha iniziato a lavorare nei campi di famiglia seguendo in particolare i consigli del nonno Ivo Ghiggini.

“Una figura importante per altro molto conosciuta nell’ambiente marinaro. E’ un maestro d’ascia che ha avuto un ruolo importante soprattutto nel Palio del Golfo. Lo seguivo nei suoi terreni alla Rocchetta di Lerici e così è cresciuta ulteriormente la mia passione”.

Adesso Andrea Ghiggini ha un terreno nella zona fluviale a Santo Stefano Magra al confine con Vezzano Ligure. “E’ senza dubbio una attività difficile – continua – però mi appassiona. Ogni tanto lavoro anche come giardiniere proprio per compensare i periodi meno felici dell’agricoltura non avendo la possibilità di installare una serra. Lavoro da solo quindi sono contemporaneamente imprenditore, contadino e corriere a domicilio. Ho partecipato ai mercati facendomi conoscere e distribuendo i volantini con le mie offerte di stagione e i miei recapiti. I clienti mi chiamano e io consegno quello che mi viene richiesto. Poi mi appoggio anche a una azienda di confetture per realizzare con i miei prodotti le conserve. E’ sicuramente faticoso però fare l’agricoltore è una grande soddisfazione”.