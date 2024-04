Aggredisce l’arbitro a fine partita. Quindicenne squalificato per 4 anni

Quando lo sport non ha più limiti e la sfida dal terreno di gioco si sposta in ambiti giudiziari è il segnale che il lavoro non è più soltanto tecnico e tattico ma coinvolge tutte le sfere della società. Sull’episodio dell’aggressione a un giovane arbitro di calcio avvenuta al termine di una partita del campionato della classe under 16 dovranno far chiarezza di organi chiamati in causa e già si profila una battaglia legale annunciata dalla società, non responsabile dell’accaduto, della quale fanno però parte i protagonisti dell’assurda vicenda. Intanto come primo passaggio ci ha pensato il giudice sportivo, sulla base del referto presentato dall’arbitro, a squalificare per 4 anni il calciatore del Follo che insieme a un compagno per ora non ancora identificato, ha tentato di investire con l’automobile il direttore di gara fuori dal campo sportivo di Santo Stefano Magra. L’increscioso episodio ricostruito dal referto arbitrale e dal successivo intervento delle forze dell’ordine si è verificato dopo la partita del campionato under 16 tra la Polisportiva Madonnetta e il Follo vinta dai padroni di casa 2 a 0.

Nel parcheggio sarebbe poi accaduto l’incredibile: l’arbitro secondo la versione consegnata agli organi federali e alle forze dell’ordine sarebbe stato colpito da una automobile in movimento condotta da una persona non identificata con a bordo due tesserati, minorenni, tesserati per il Follo Football Club. Il giovane arbitro è stato colpito alla gamba e al piede. Ma non solo: due ragazzi uno dei quali riconosciuto dal direttore di gara e un compagno dopo essere scesi dal mezzo hanno continuato a insultarlo tentando anche di aggredirlo fisicamente. L’arbitro dopo aver chiamato le forze dell’ordine e rincuorato da persone che si sono precipitate in suo aiuto evitando ulteriori problemi si è poi presentato in ospedale per accertamenti. I medici gli hanno riscontrato un trauma da schiacciamento al piede sinistro guaribile, refertato con 5 giorni. Il giudice sportivo intanto ha squalificato uno dei due protagonisti dell’aggressione di soli 15 anni fino a 13 aprile 2028 quindi tornerà, forse, in campo da maggiorenne e sanzionato con 500 euro la sua società.

L’Asd Follo ha già annunciato reclamo contro la sentenza del giudice federale passando poi dall’ambito sportivo a quello giudiziario incaricando un legale a tutela dell’immagine del club oltre che dei propri tesserati.

Massimo Merluzzi