Addio alla stimata docente Ate Maria Palagi: cordoglio e ringraziamenti dalla comunità.

Si è spenta a 85 anni la signora Ate Maria Palagi conosciutissima docente sarzanese che per anni ha prestato servizio in Lunigiana e in particolare alle elementari e medie di Bagnone. Era originaria di Sarzana, figlia dalla storica famiglia di albergatori che nel dopo guerra gestiva la locanda in via Sobborgo Emiliano, ma si era trasferita a Corlaga paesino del Comune di Bagnone. Dopo i funerali il marito Giorgio Biagini e i figli Piergiorgio e Pergiuseppe hanno voluto ringraziare per le tante manifestazioni cordoglio ricevute, in particolare un sentito ringraziamento a Raoul Dodi e Maria Belculfinè per le amorevoli cure prestate. Alle famiglie condoglianze dalla redazione.