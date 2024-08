Addio a Nara Bertolini. Storica sarta del Presepe

Si sono svolti ieri i funerali di Nara Bertolini, affettuosamente conosciuta come Pina, la storica sarta che per decenni ha confezionato i costumi del Presepe Vivente di Equi Terme. Avrebbe compiuto 103 anni il 16 agosto e ha lasciato un vuoto incolmabile. "Non era semplicemente una sarta – evidenzia l’associazione Presepe Vivente –. Per chi ha avuto la fortuna di conoscerla, era una maestra d’arte, una figura di riferimento per intere generazioni di aspiranti sarte. La sua abilità nel taglio e cucito era ben nota in tutto il paese, tanto che era quasi impensabile immaginare il Presepe senza i costumi che Pina, con pazienza e dedizione, creava anno dopo anno. Nonostante l’età avanzata, riusciva ancora a infilare ago e filo senza l’ausilio degli occhiali, un dettaglio che lasciava spesso a bocca aperta chi la osservava al lavoro". Fabio Furia, presidente dell’associazione, ha espresso il dolore dell’intera comunità riconoscendo il grande contributo che questa donna straordinaria ha dato: "Il Presepe Vivente continuerà a essere una testimonianza del suo amore per l’arte sartoriale e per il suo paese, il suo spirito sempre positivo ci guiderà anche per le prossime manifestazioni". Pina lascia la figlia Giovanna, i nipoti Mauro e Paolo e i pronipoti, tra cui la piccola Rita, alla quale aveva confezionato gli abiti del bambinello nel Presepe Vivente del 2022.