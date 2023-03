Addio a Luciano Luciani storico commerciante nel mercato in centro

Il quartiere sarzanese di San Lazzaro ha salutato ieri Luciano Luciani (nella foto) che si è spento all’età di 84 anni. Originario della Lunigiana è stata una figura storica non soltanto per i sarzanesi ma per tutti i frequentatori del mercato ambulante del giovedì che per 42 anni lo hanno trovato sempre gentile al proprio posto. La sua bancarella di abbigliamento infatti era una vera boutique di capi di moda, marchi esclusivi e di grande qualità. Non a caso il suo posto fisso in via Landinelli, nell’attuale piazza De Andrè, era un punto di riferimento per tantissimi giovani. Luciani ha gestito l’attività insieme alla moglie Rosalba Ghio fino a primi anni Duemila per poi andare in pensione dedicandosi alla famiglia e ai nipoti. Senza dimenticare le origini zerasche per qualche camminata e discesa sugli sci. Anche la consulta territoriale di San Lazzaro ha voluto ricordare Luciano Luciani per per sua partecipazione alla vita del quartiere.