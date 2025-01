Acit riparte dal cineforum

Uno splendido concerto dell’organista Angela Metzger, della Hoschule für evangelische Kirchenmusik della città gemellata di Bayreuth, ha aperto l’anno sociale 2025 dell’Acit, Associazione Culturale Italo tedesca della Spezia. Il programma ha il patrocinio del Comune della Spezia e sarà realizzato con il sostegno del Goethe-Institut.

La prima iniziativa in calendario è il tradizionale cineforum a cura di Giordano Giannini, da fine febbraio presso la Mediateca Regionale Ligure "Sergio Fregoso" di via Firenze. La rassegna ha il titolo "GERcomedy. La risata nel cinema tedesco". I film saranno proiettati in versione originale, sottotitolata in italiano, con ingresso libero. Nel mese di aprile sarà esposta presso il Liceo Scientifico "Pacinotti" la mostra didattica del Goethe Institut "Alla scoperta dell’invisibile. L’incredibile storia di Alexander von Humboldt". Alexander von Humboldt (1769-1859), fratello del filosofo Wilhelm, è stato il più grande esploratore e lo scienziato più famoso del suo tempo. Oltre la mostra è prevista la proiezione del film "La misura del mondo", tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Kehlmann del 2012. Il progetto "Percorsi", dedicato a un tema di per sé inesauribile, quello dei viaggiatori stranieri nel Golfo e nelle Riviere, continua online con nuovi contributi. Chi ha letto "Gli Abetini" di Ossip Kalenter, il libro dedicato a Lerici e ai suoi abitanti, apprezzerà il "ritorno ad Abeti", un racconto inserito nel volume del 1960 "Olivenland", in cui l’autore Johannes Burkhardt, raccolse i resoconti dei suoi viaggi in Italia. Il testo, tradotto da Liviana Ferdeghini, è consultabile sul sito Acit www.acitlaspezia.it/percorsi/.

Il progetto web "Esperienze di traduzione", a cura di Giulia Vergano, si propone di indagare il tema della traduzione letteraria attraverso interviste a noti traduttori che si sono occupati di letteratura in lingua tedesca. La prossima settimana riprendono i corsi di lingua, dal livello principianti a quello avanzati, presso la sede di via Manin, i laboratori didattici per gli alunni delle scuole elementari, il gruppo di lettura in lingua. Per chi fosse interessato ad inserirsi nei corsi o a fare lezioni individuali è possibile scrivere a [email protected].

F.D.