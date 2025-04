Abbandonata nella zona di Senato. L’auto rubata ritrovata dai vigili

Auto ritrovata venti giorni dopo il furto grazie alla polizia municipale di Arcola. Gli agenti, nel corso dei normali sopralluoghi sul territorio, hanno infatti rinvenuto un’auto nella zona di Senato, vicino al fiume Magra, al confine con il comune di Lerici. La vettura è stata notata una prima volta durante un controllo notturno; gli agenti sono tornati sul posto successivamente e, trovandola nella stessa posizione, hanno effettuato controlli incrociati. E’ emerso che si trattava di un mezzo per cui era stata denunciato il furto il 21 marzo alla caserma dei Carabinieri di Sarzana. Ieri gli agenti hanno restituito la vettura ai legittimi proprietari, residenti ad Ameglia.

"La collaborazione della polizia locale con le altre forze dell’ordine è concreta e assidua. E questo episodio ne è la testimonianza diretta – spiega il vicesindaco Gianluca Tinfena –. La prospettiva è quella di trasformare il turno notturno sperimentale, che sta dando i suoi risultati, in qualcosa di sempre più strutturato e frequente. Sarà importante, a seguito della costituzione dei comitati di zona, un coordinamento finalizzato a una sicurezza maggiore e consapevole di tutte le nostre frazioni attraverso il coinvolgimento di polizia locale, carabinieri e cittadinanza. A maggio per la prima volta il corpo di polizia locale sarà formato da nove unità, un’ottima base per dare risposte sempre più puntuali e garantire presenza costante sul territorio".