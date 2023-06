A cena con Smile per beneficenza Il ricavato in progetti per bambini

A cena con Smaile. L’iniziativa di beneficenza nel ricordo di Lorenzo Costantini, Filippo Ferraris e Roberto Caponi si terrà sabato prossimo 24 giugno al centro sociale di Molicciara. Per l’occasione è stato studiato un menù con la collaborazione degli ex concorrenti della trasmissione MasterChef 11. Durante la cena accompagnata dalla musica dal vivo con la cantante sarzanese Dejanira sono previsti gli spettacoli danzanti delle scuole The Best Dance e Time to dance. Per la prenotazione obbligatoria è possibile contattare i numeri 331-8725265 oppure 339-3692524. Il ricavato della serata verrà destinato al sostegno dei progetti destinati ai bambini da sempre portati avanti dall’associazione.