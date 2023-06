A cena con Smaile Fondi per i disabili

Torna l’appuntamento con la solidarietà. L’iniziativa, dal titolo "A cena con Smaile" servirà per raccogliere fondi da destinare alle famiglie con disabili per il sostegno e l’aiuto nelle cure, è dedicata al ricordo di Lorenzo Costantini, Filippo Ferraris e Roberto Caponi. La grande cena si terrà sabato 24 giugno alle 20 all’area verde del centro sociale di Molicciara e vedrà il coinvolgimento dell’associazione "Amici del Giacò" che gestisce la struttura di proprietà del Comune di Castelnuovo Magra. A rendere ancor più vivace l’iniziativa ci sarà un menù speciale studiato dall’organizzazione in collaborazione con gli ex concorrenti del programma televisivo di grande successo Masterchef 11. Durante la cena è previsto lo spettacolo di musica dal vivo con la cantante sarzanese Dejaniera e danze con le scuole The Best Dance e Time to Dance. Per la partecipazione è necessario prenotare ai numeri 331-8725365 oppure 339-3692524.