4 Novembre "Non vogliamo abituarci alla guerra"

La ricorrenza del 4 novembre, giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, è stata celebrata a Sarzana con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti di piazza Matteotti. "Questa giornata – ha sottolineato la sindaca Cristina Ponzanelli – riguarda un passaggio essenziale della storia di tutti noi: la vittoria insieme agli alleati che poneva fine alla Grande Guerra e l’approdo del risorgimento all’Unità d’Italia". E ha aggiunto come i moltissimi soldati caduti abbiano "sacrificato la loro vita, i loro anni più belli, per donare a Noi di vivere in un paese libero. La nostra storia è frutto di quel dolore, e di esso abbiamo saputo fare memoria, anno dopo anno con questa importantissima ricorrenza. Perché in quel dolore si è radicata la volontà, l’urgenza, la necessità della Pace".

Ponzanelli ha insistito sul tema della pace: " Noi ci siamo a lungo abituati alla pace, alla libertà, alla prosperità. Poi improvvisamente la tragedia della guerra è riapparsa così vicino a noi: le aggressioni della Russia all’Ucraina, di Hamas ad Israele. Non vogliamo accettare la guerra, non vogliamo abituarci alla guerra. Sentiamo anche noi oggi l’urgenza della Pace, il bisogno profondo che arrivi una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale. E nessuno più degli uomini e delle donne delle Forze Armate conosce il valore della pace", ha concluso la sindaca.