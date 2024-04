"25 Aprile a Sarzana: Veicoli d'Epoca e Memoria per la Liberazione"

In occasione delle commemorazioni per il 25 Aprile, a Sarzana le associazioni Senza Tempo e 92ª Divisione Buffalo, affiancano le cerimonie istituzionali con l’evento ’Veicoli e memoria’, attività di carattere storico rievocativo per ricordare la Liberazione e chi ha dato la vita per essa. Veicoli d’epoca sfileranno in città con un programma di iniziative: alle 10 raduno di mezzi storici nel parcheggio Conbipel, alle 10.30 partenza per Marinella, sosta espositiva e giro per la piana. Alle 12 rientro e sosta in piazza Matteotti. Alle 15 nuova partenza verso Marinella, giro per il borgo antico e visita ai bunker della piana. Dalle 18 rientro in piazza Matteotti e spettacolo di balli swing con Spezia Lindy Hoppers.