Camminando sulla strada...del vino. Il borgo diventa una cantina per esaltare il Vermentino Doc

Luni (La Spezia), 22 agosto 2025 – Un fine settimana di...vino. Il borgo di Ortonovo oggi e domani dalle 18 alla mezzanotte ospita la seconda edizione di “Luni Cantine in Festa”, appuntamento dedicato ai sapori, ai vini e alle tradizioni. La rassegna si apre oggi alle 18 e a seguire la presentazione della Strada del Vino dei Colli di Luni, progetto di valorizzazione che ha il Comune di Luni come capofila. Il gruppo di cooperazione che verrà presentato venerdì è composto da Camera di Commercio Riviere di Liguria,i i Comuni della Val di Magra, le principali associazioni di categoria del settore agricolo e 23 aziende vitivinicole produttrici della Doc Colli di Luni. L’obiettivo della Strada del Vino dei Colli di Luni è valorizzare le eccellenze mettendole in rete con le attrattive naturalistiche, culturali e storiche della Val di Magra e dei suoi borghi, così da costruire un’offerta turistica esperienziale e integrata. Il presidente della Strada del Vino è il sindaco di Luni, Alessandro Silvestri. “Sono particolarmente orgoglioso – ha spiegato – che questa manifestazione dopo il successo della prima edizione entri a pieno titolo a far parte dell’offerta più complessiva determinata dalla Strada dei Vini.

Un modo per condividere con gli altri territori le nostre iniziative e contribuire a fornire un’offerta turistica e culturale che vada oltre i confini del territorio comunale e che rechi ricadute positive su tutto il territorio della Val di Magra, della provincia e della Lunigiana”. Il borgo collinare dunque si veste a festa per una due giorni che richiamerà migliaia di turisti, visitatori e appassionati del prezioso lavoro delle cantine che tra qualche settimana saranno nuovamente in piena attività con l’inizio della vendemmia. Per accedere alla manifestazione e al percorso degustativo sarà possibile acquistare la sacchetta personalizzata con calice e 4 token degustazione omaggio. L’acquisto è possibile all’ingresso del percorso oppure anche prenotarlo online per evitare lunghe code sul portale Vivaticket.

m.m.