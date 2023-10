Coppa Italia: sfida derby tutta spezzina per il passaggio del turno

Sarzana (La Spezia) 17 ottobre 2023 - Un mercoledì di Coppa Italia per le formazioni spezzine impegnate nella competizione riservata al torneo di Promozione. In campo nella sfida derby decisiva per il passaggio del turno il Levanto contro il Canaletto. I rivieraschi padroni di casa devono recuperare la sconfitta incassata all’andata con il punteggio di 3 a 2 quindi si preannuncia un incontro molto interessante e combattuto. L’altra partita in programma nel mercoledì sera è quella che si disputa al campo sportivo “Camaiora” tra i santostefanesi del Magra Azzurri e il Rapallo Ruentes. All’andata si è registrata la vittoria del Magra Azzurri con il punteggio di 4 a 2. Per le partite della Coppa Liguria invece si dovrà attendere il prossimo 1 novembre alla ripresa del quadrangolare al quale partecipano le squadre del Colli Ortonovo; Brugnato; Marolacquasanta e Bolanese che poi completeranno il percorso di qualificazione mercoledì 15 novembre.